Julia Roberts, i film più belli con protagonista l’attrice americana

Icona del cinema, Julia Roberts ha segnato la storia del cinema con le sue grandi interpretazioni. I suoi personaggi, il suo stile, le sue battute sono entrati nell’immaginario collettivo di ognuno di noi. A partire da Pretty Woman fino a mangia prega e ama o addirittura la sua serie tv su Amazon prime, la sua capicità attoriale ci “rapisce” da tantissimi anni. Oggi, ricordiamo alcuni dei suoi film imperdibili!

Fiori d’acciaio

Un capolavoro drammatico-sentimentale che ci fa piangere.

Qui interpreta Shelby, una ragazza che vive nel paesino di Chinquapin Parish in Louisiana e che decide di avere un figlio nonostante sia affetta da una grave forma di diabete. Nella storia compaiono ben sei donne, le clienti più affezionate del salone di bellzza di Shelby, che colorano il film con le loro storie.

Per conoscere Juria Roberts bisogna aver visto questo film. Preparate i fazzoletti!

Pretty Woman

Inutile negarlo: quando parliamo di Julia Roberts, tutti pensiamo al film del 1990 Pretty Woman. La protagonista, Vivian Ward, è una prostituta che, aiutandolo con un’indicazione stradale, conosce l’affarista Edward Lewis. Iniziandolo a frequentare, si ritrova catapultata in un mondo che non le appartiene, quello tutto lusso e riverenze del ricchissimo Edward. Un classico del cinema romantico la Roberts sfodera tutte le sue doti, bellezza in primis, mescolandole con un’inedita audacia e una sensualità unica.

Il matrimonio del mio migliore amico

Una pellicola che ha fatto palpitare i cuori di intere generazioni di spettatori.

Julianne Potter, critica gastronomica di ventisette anni che al college stipulò un accordo con il suo migliore amico Michael O’Neal (interpretato da Dermot Mulroney): se allo scoccare del ventottesimo compleanno di entrambi nessuno dei due fosse stato ancora coniugato, allora si sarebbero sposati tra di loro. Ma tre settimane prima del suo fatidico genetliaco, Michael la chiamerà per dirle che dopo pochi giorni avrebbe portato all’altare Kimmy, una studentessa ventenne di famiglia benestante. Cosa farà Julianne?

Nothing Hill

In questa pellicola cult la Roberts interpreta Anna Scott, una star del cinema che entra nella libreria di Notting Hill del protagonista William Thacker (interpretato da Hugh Grant) .Dopo una serie di incidenti di percorso, nascerà una storia d’amore appassionata e da batticuore in cui Julia Roberts interpreta uno dei suoi personaggi più convincenti.

Monna lisa smile

Julia Roberts è Katherine Ann Watson, una professoressa di storia dell’arte di trent’anni che arriva a insegnare nel prestigioso collegio femminile di Wellesley. Il collegio però inculca alle ragazze i valori della classica donna mamma/casalinga.

Controcorrente, Katherine deciderà di offrire alle ragazze nuovi punti di vista con l’aiuto dell’arte ma nel farlo si inimicherà tutti.

La protagonista avrà a che fare con tutte le categorie di ragazze possibili e immaginabili, confrontandosi con tutte le loro storie, e insegnerà loro che la cosa più importante è il rispetto per se stesse.

Mangia Prega ama

Dopo il suo divorzio, Elizabeth deciderà di partire lontano.

Farà tappa prima in Italia dove conoscerà i piaceri del palato abbandonandosi alla tradizione culinariai; Poi in India, dove imparerà a meditare e scoprirà il perdono attraverso la preghiera; infine andrà in Indonesia e qui comincerà una nuova storia d’amore che le permetterà di rinascere insieme a Felipe.

Da vedere se si vuole ritrovare se stessi, apprezzare i piaceri della vita e imparare a conoscersi nel profondo.

Stella Grillo

