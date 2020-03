Che cos’è l’amore? La spiegazione nel film “Le pagine della nostra vita”

Tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, “Le pagine della nostra vita” è uno dei film più romantici di sempre, un vero e proprio cult nel suo genere. Con la loro storia d’amore intensa e tormentata, Noha e Allie ci hanno fatto sognare e – lo ammettiamo – anche piangere tutte le nostre lacrime. Fra le scene memorabili del film, c’è quella del bacio sotto la pioggia. Eppure, noi lo ricordiamo anche per la bellissima lettera che Noha scrive ad Allie nel momento in cui si devono lasciare. Un inno all’amore, che supera qualsiasi ostacolo, persino l’oblio che accompagna la vecchiaia di Allie. Dunque che cos’è l’amore? Ce lo spiega Noha in una bellissima scena de “Le pagine della nostra vita“.

Il discorso sull’amore

Mia adorata Allie,

non so più che altro dirti salvo il fatto che non ho potuto dormire stanotte perché so che è finita tra noi. Per me è una sensazione strana, che non avrei mai immaginato di provare, ma ripensandoci capisco che non poteva andare altrimenti.

Tu e io siamo diversi, veniamo da mondi diversi, eppure tu mi hai insegnato che cosa significhi amare e dedicarsi interamente a un’altra persona. Ora io sono molto migliore di quanto fossi prima. Vorrei che tu non lo dimenticassi mai. Non sono amareggiato per quanto è accaduto. Anzi, mi conforta l’idea che tra noi c’è stato qualcosa di autentico, e sono felice che ci sia stato possibile stare insieme anche se per un così breve periodo di tempo. E se, in qualche luogo remoto e in un futuro lontano, potremo mai rivederci, ciascuno con una sua nuova vita, ti sorriderò con gioia e rammenterò l’estate trascorsa sotto gli alberi, l’estate in cui abbiamo costruito il nostro amore. E forse, per un breve attimo anche tu avrai la stessa sensazione e mi sorriderai e rivivrai i ricordi che abbiamo in comune. L’amore più bello è quello che risveglia l’anima, e che ci fa desiderare di arrivare più in alto; è quello che incendia il nostro cuore e porta la pace nella nostra mente. Questo è quello che tu mi hai dato. Ed è quello che speravo di darti per sempre.

Ti amo, Allie.

