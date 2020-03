“Anna e Marco” di Lucio Dalla è la rappresentazione perfetta di cosa significhi essere giovani

C’è una bellissima frase di Calvino, molto conosciuta, che recita “a volte uno si sente incompleto ed è soltanto giovane”, una frase forte e allo stesso tempo piena di verità. Quando siamo giovani, siamo talmente attaccati alla vita che ci sembra di non viverla abbastanza, ci sembra di non riuscire a realizzare i nostri sogni, che appaiono sempre lontani da raggiungere. Ma la pazienza e l’attesa rivelano in realtà come la questo sentirsi incompleti faccia parte del crescere, della voglia di essere felici subito e senza compromessi. Ascoltando “Anna e Marco”, quella perla di canzone uscita nel 1979 nell’undicesimo album di Dalla, intitolato “Lucio Dalla”, torna in mente tutta questa riflessione: Anna e Marco sono due giovani che vedono il proprio futuro lontano, ma devono solo crescere e trovare la propria strada.

L’incontro di due giovani

Il testo della canzone di Dalla racconta di due giovani, Anna e Marco, che sono insoddisfatti della loro vita e che hanno visione pessimista del proprio futuro. Anna è scontenta della propria esistenza e ogni giorno vede la propria felicità scorrerle tra le dita

Ad Anna piace molto ballare ed è proprio in discoteca, sotto la palla che pare la loro luna (“E la luna è una palla ed il cielo è un bigliardo“), che incontra Marco, un ragazzo molto diverso da lei. Infatti mentre Anna è una “Stella di periferia”, una stella che ha tante potenzialità ma che non riesce a sfruttarle nel contesto in cui si trova, Marco è “Lupo di periferia“, il ragazzo irrequieto, che passa le vuote giornate al bar, o con il branco di amici a vivere la giornata come quella predente. Anche Marco è annoiato e vorrebbe tanto andare via, scappare, cercare un “altrove”.

Quando i due si trovano in discoteca, è evidente la loro diversità a partire dal loro modo di ballare: Anna balla divertita e “non perde un ballo“, mentre Marco “a ballare sembra un cavallo“. L’incontro tra i ragazzi è talmente intenso che pare che “si scambino la pelle”: si capiscono e condividono le stesse paturnie e angosce: dov’è la strada per le stelle? Come si fa a sfuggire dalla noia e dal presente immobile?

Ma è proprio il loro incontro che li porterà alle stelle: il loro incontro li fa volare. La luna è l’unica ad accorgersi di loro: è il simbolo del destino, che li guarda e ride perché sono “si sentono incompleti, ma sono solo giovani”.

Il testo

Se chiude gli occhi lei lo sa

Stella di periferia

Anna con le amiche

Anna che vorrebbe andar via

Marco grosse scarpe e poca carne

Marco cuore in allarme

Con sua madre e una sorella

Poca vita, sempre quella

Se chiude gli occhi lui lo sa

Lupo di periferia

Marco col branco

Marco che vorrebbe andar via

E la luna è una palla ed il cielo è un biliardo

Quante stelle nei flipper sono più di un miliardo

Marco è dentro a un bar

Non sa cosa farà

Poi c’è qualcuno che trova una moto, si può andare in città

Anna bello sguardo non perde un ballo

Marco che a ballare sembra un cavallo

In un locale che è uno schifo

Poca gente che li guarda

C’è una checca che fa il tifo

Ma dimmi tu dove sarà

Dov’è la strada per le stelle

Mentre ballano si guardano e si scambiano la pelle

E cominciano a volare

Con tre salti sono fuori dal locale

Con un’aria da commedia americana

Sta finendo anche questa settimana

Ma l’America è lontana

Dall’altra parte della luna

Che li guarda e anche se ride

A vederla mette quasi paura

E la luna in silenzio ora si avvicina

Con un mucchio di stelle cade per strada

Luna che cammina

Luna di città

Poi passa un cane che sente qualcosa

Li guarda, abbaia e se ne va

Anna avrebbe voluto morire

Marco voleva andarsene lontano

Qualcuno li ha visti tornare

Tenendosi per mano

