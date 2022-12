Nel periodo delle feste natalizie abbiamo un po' più di tempo e voglia di dedicarci a noi e a qualche svago in più. Se amate stare sotto le coperte in compagnia della tv, questo è l'articolo per voi. Ecco 5 serie tv perfette da guardare a Natale.

Il periodo natalizio porta con sé il desiderio di prendersi qualche ora e godersi la lentezza della vita, magari leggendo o guardando un film, o una serie tv. A Natale, poi, è risaputo che si amino storie riguardanti questo periodo dell’anno. Ecco perché oggi vi raccontiamo 5 serie tv perfette da guardare a Natale, e ce n’è per tutti i gusti, dalle opzioni più romantiche a quelle comiche che ricordano quasi le sit-com, fino ai format in cui c’è una sorta di restauro della casa. Scopriamo più da vicino i titoli adatti ad una serata rilassante durante le vacanze di Natale.

5 serie tv da guardare a Natale

“How to ruin Christmas”, disponibile su Disney +

“How to ruin Christmas” non è la classica serie tv natalizia. Si tratta di una produzione Sudafricana davvero esilarante, una storia che vede protagoniste due sorelle e un matrimonio non andato esattamente come i piani. La produzione ha inoltre annunciato che “How to ruin Christmas” tornerà con la prossima stagione proprio questo mese.

La figlia prodiga Tumi torna a casa per Natale e riesce a rovinare i preparativi per le nozze della sorella. Ora deve sistemare le cose prima che sia troppo tardi.

“Nuovo Santa Clause cercasi”, disponibile su Disney +

Un altra serie tv a dir poco perfetta per il periodo natalizio è “Santa Clause cercasi”, una storia che racconta di Scott, per l’appunto Santa Claus, e del suo desiderio di lasciare il lavoro per dedicarsi alla famiglia e alle cose più importanti della vita. Adatto pure ai più piccini, “Nuovo Santa Clause cercasi” è disponibile su Disney+ ed adatto ai bambini con più di nove anni.

“Dash & Lily”, disponibile su Netflix

Siete in vena di romanticismo ma anche di qualche risata? Vi piacciono le serie tv dolci, che vi lasciano il sorriso fra le labbra e vi fanno dimenticare delle nostre piccole difficoltà quotidiane? “Dash & Lily” è una breve serie tv statunitense perfetta per lo scopo. I caratteri dei due ragazzi, il loro desiderio di uscire e conquistare il mondo, uniti all’amore che si vede sbocciare sin dalle prime puntate, fanno di “Dash & Lily” un mix perfetto anche per gli adolescenti.

“Odio il Natale”, disponibile su Netflix

Da poco disponibile su Netflix, “Odio il Natale” è il remake italiano del fortunato “Natale con uno sconosciuto”, che l’anno scorso ha sbaragliato le classifiche delle serie tv più guardate nel mese di dicembre. La serie tv, che è già fra le più viste del momento, ha diversi punti di forza, a cominciare dall’atmosfera calda e accogliente. La protagonista, Pilar Fogliati, ha un bel carisma, e con la sua bravura buca lo schermo. La trama è quella di “Natale con uno sconosciuto”: un’infermiera single mente alla famiglia sostenendo di avere un fidanzato e ora deve riuscire a trovare un partner prima di Natale, cioè entro 24 giorni.

“Holiday home makeover”, disponibile su Netflix

Ed ecco infine l’ultimo consiglio relativo alle cinque serie tv perfette per rilassarsi a Natale. “Holiday home makeover” in effetti non è una vera e propria serie tv: infatti, ci troviamo dinanzi ad uno dei format più amati nella storia della televisione degli ultimi anni, il restyling di case che alla fine della puntata risultano totalmente diverse, quasi come se fossero state messe interamente a nuovo. “Holiday home makeover”, in particolare, è uno spin-off del celebre programma dei gemelli Bradley, ed è dedicato al restyling in chiave natalizia. Quale modo migliore di trascorrere una serata rilassante durante le feste di Natale?