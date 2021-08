Le frasi più belle dell'attore

Le sue interpretazioni sono passate alla storia e lui è stato tanto grande da meritarsi l’appellativo di “genio” da parte di Barack Obama. Robin Williams riusciva a vestire i panni dei suoi personaggi come hanno saputo fare in pochi a Hollywood. L’attore fu trovato morto l’11 agosto del 2014 nella camera da letto della sua casa di Tiburon.

Robin Williams, le frasi più belle tratte dai suoi film

In occasione dell’anniversario della sua scomparsa, vogliamo ricordare il suo grande talento e la sua incredibile capacità di emozionare chiunque abbia guardato un suo film. Ecco alcune delle citazioni di personaggi da lui interpretati che sono diventate celebri.

‘Io vivo per dominare la vita non per esserne schiavo!’

(L’attimo fuggente)

‘Carpe diem, cogliete l’attimo ragazzi, rendete straordinaria la vostra vita.’

(L’attimo fuggente)

‘Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino: noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana; e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento; ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l’amore, sono queste le cose che ci tengono in vita.’

(L’attimo fuggente)

‘Nella giungla dovrai stare… finché un 5 o un 8 non compare…’

(Jumanji)

‘Io avevo paura perché non volevo crescere…perché tutti quelli che crescono prima o poi devono morire…e così scappai.’

(Hook – Capitan Uncino)

‘Io non sono maschilista, solo mi sorprende che le donne non facciano le uova.’

(Mrs. Doubtfire)

‘Alcuni nascono grandi, ad altri la grandezza viene imposta.’

(Una notte al museo)

‘Ridere non è solo contagioso, ma è anche la migliore medicina’

(Patch Adams)

‘Il compito dei medici non è rinviare la morte, ma migliorare la qualità della vita.’

(Patch Adams)

‘Per tutti la vita è come un ritorno a casa: commessi viaggiatori, segretari, minatori, agricoltori, mangiatori di spade, per tutti… tutti i cuori irrequieti del mondo cercano tutti la strada di casa. È difficile descrivere cosa provassi allora… immaginatevi di camminare in un turbine di neve senza neppure accorgervi di camminare in tondo: la pesantezza delle gambe nei cumuli, le vostre grida che scompaiono nel vento con la sensazione di essere piccoli… e immensamente lontani da casa. Casa, il dizionario la definisce sia come un luogo di origine sia come uno scopo o una destinazione… e la bufera, la bufera era tutta nella mia mente…’

(Patch Adams)