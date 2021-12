Aforismi sul Natale

Per augurare a tutti un felice Natale, vi proponiamo le frasi più belle per ricordarvi la magia di questo periodo dell’anno

Dalla tenera ironia dei personaggi dei Peanuts al cinismo del pugile Jake LaMotta, dal dolce disincanto di Shirley Temple agli auguri di Bing Crosby, vi proponiamo le più belle frasi sul Natale di scrittori e altri personaggi celebri, nella speranza che possiate vivere questi giorni con serenità e consapevolezza. E soprattutto con i vostri cari.

Natale, le frasi e gli aforismi natalizi più celebri tratti dai libri La festa più attesa dell’anno è anche l’occasione letteraria per eccellenza. Chi, da bambino, non ha mai ricevuto un libro da Babbo Natale?

Aforismi e frasi da dedicare a Natale

“Alcuni suggerimenti per un regalo di Natale: perdono per un tuo nemico, tolleranza per un tuo avversario, il tuo cuore per un tuo amico, un buon servizio per un tuo cliente. Carità per tutti e buon esempio per i bambini. Rispetto per te stesso.”

Oren Arnold

“A Natale son tutti più buoni. E’ il prima e il dopo che mi preoccupa.”

Lucy van Pelt (Peanuts)

“Che cos’è il Natale? È tenerezza per il passato, coraggio per il presente, speranza per il futuro. È il fervido auspicio che ogni tazza possa trasbordare di benedizioni eterne, e che ogni strada possa portare alla pace.”

Agnes M. Pahro

“Da un punto di vista puramente commerciale, se il Natale non esistesse bisognerebbe inventarlo.”

Katharine Whitehorn

“È Natale”, la poesia di Madre Teresa per riflettere sullo spirito del Natale Siamo sempre più vicini a questo Natale. I cambiamenti sono stati fin troppi e oggi più mai, abbiamo bisogno di riflettere sullo spirito profondo di questa festività.

“È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri.”

Madre Teresa di Calcutta

“Eravamo così poveri che a Natale il mio vecchio usciva di casa, sparava un colpo di pistola in aria, poi rientrava in casa e diceva: spiacente, ma Babbo Natale si è suicidato.”

Jake LaMotta

“Fino a quando non renderemo il Natale un’occasione per condividere i nostri buoni sentimenti, tutta la neve dell’Alaska non basterà a imbiancarlo.”

Bing Crosby

“Ho smesso di credere a Babbo Natale quando avevo sei anni. Mamma mi portò a vederlo ai grandi magazzini e lui mi chiese l’autografo.”

Shirley Temple

“I nostri cuori si inteneriscono con i ricordi dell’infanzia e l’amore dei cari, e siamo migliori per tutto l’anno per essere diventati di nuovo bambini nello spirito durante il periodo natalizio.”

Laura Ingalls Wilder

Natale, ecco le più belle poesie natalizie di Gianni Rodari Gianni Rodari è sicuramente l’autore per bambini più amato da intere generazioni. Ora che il Natale si avvicina, vi proponiamo le sue poesie più belle

“A Natale tutte le strade conducono a casa.”

Marjorie Holmes

“È bene tornar bambini qualche volta e non vi è miglior tempo che il Natale,

allorché il suo onnipotente fondatore era egli stesso un bambino…”

Charles Dickens

“Non preoccuparti della dimensione del tuo albero di Natale. Agli occhi di un bambino sono tutti alti 10 metri.”

Larry Wilde

“Il Natale non è un evento eterno, ma un pezzo di casa che ciascuno porta nel proprio cuore.”

Freya Stark

aggiornato al 24 dicembre 2021