“Nulla è più complicato della sincerità” di Luigi Pirandello

Luigi Pirandello è stato un grande drammaturgo, scrittore e poeta italiano, insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1934. Tante le sue opere entrate nella storia. Tra i romanzi, impossibile non ricordare ”Il fu Mattia Pascal” e ”Uno, nessuno e centomila”. Abbiamo scelto di iniziare con una sua massima, tratta dalla raccolta “Novelle per un anno”.

Nulla è più complicato della sincerità.

Luigi Pirandello

Pirandello è lo scrittore italiano del Novecento più famoso nel mondo. Come è successo per Machiavelli, anche dal nome Pirandello derivano alcuni termini. Con il termine “pirandelliano”, ad esempio, si indica un avvenimento o una situazione paradossale, proprio come accade nei romanzi dello scrittore siciliano. Oltre alla sua attività di romanziere, Pirandello è considerato uno dei più grandi innovatori del teatro. In particolare, si può citare “Sei personaggi in cerca d’autore”, una delle opere più rivoluzionarie al mondo in campo teatrale.

Alcune tra le più famose novelle di Pirandello, tra cui Pensaci, Giacomino !, La giara e Ciaula scopre la luna, permettono di conoscere uno degli autori più amati della letteratura italiana. Può il semplice fischio del treno cambiare la vita di un uomo ? E una marsina stretta e strappata può essere cosi importante da salvare una povera giovane dall’ipocrisia della società ? Come sempre, le storie di Pirandello mostrano l’altra faccia degli uomini e del loro modo di vivere. Una raccolta di nove Novelle per conoscere non solo un grande scrittore, ma il mondo in cui viviamo e il vero aspetto dell’essere umano.