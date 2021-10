La citazione del giorno

La frase di oggi è attribuita a uno dei maggiori artisti della nostra epoca, il pittore spagnolo Pablo Picasso, nato a Malaga il 25 ottobre 1881 e morto l’8 aprile 1973.

L’arte spazza la nostra anima dalla polvere della quotidianità.

L’arte come antidoto alla grigia quotidianità

La realtà è complicata e spesso difficile da affrontare. Ma, per fortuna, esistono antidoti salutari ed efficaci per sfuggirvi. Oltre ai libri e ai sogni che popolano le nostre notti, una delle medicine più efficaci contro la polvere della quotidianità è l’arte. Alla stregua di un intruglio portentoso, l’arte ci aiuta da sempre a evadere dalla realtà di tutti i giorni, per condurci magicamente in universi paralleli, dove realtà e immaginazione si mescolano. Lo sapeva bene Pablo Picasso, che, con la sua arte, ha disintegrato l’immagine del mondo, dando vita a una inedita ricostruzione del mondo e, soprattutto, della quotidianità.

Pablo Picasso, il maestro del Cubismo

Artista dalla straordinaria creatività, pittore, scultore e ceramista, Pablo Picasso è uno dei nomi più celebri dell’arte del XX secolo. Ideatore con Georges Braque del Cubismo, inventore di tecniche artistiche innovative come il collage, Picasso è stato un punto di riferimento per le giovani generazioni di artisti. Passati i primi anni di difficoltà, quando viveva a Parigi con poco denaro, a partire dagli anni Venti Picasso ha conosciuto una fama senza precedenti. Passato alla storia anche per il suo carattere particolare, era famoso anche per frasi come: “A dodici anni sapevo disegnare come Raffaello, però ci ho messo tutta una vita per imparare a dipingere come un bambino”.

Via: Treccani