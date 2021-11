“La felicità la si può trovare anche negli attimi più tenebrosi…” di J.K. Rowling

La citazione del giorno

Tratta dal libro “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” di J.K. Rowling, la frase di oggi ci incoraggia a cercare la nostra luce, anche nei momenti più bui della vita, quando nulla sembra andare per il verso giusto.

Come trovare la luce nell’oscurità

A volte, la vita ci mette a dura prova. A tutti noi capita di sentirsi sopraffatti dagli eventi negativi. Impotenti e piccoli contro il Male che si dispiega davanti ai nostri occhi. Ma ogni periodo buio – ci ricorda la Rowling – ha dentro di sé anche una possibilità di riscatto. Una possibilità che è reale, quanto difficile da cogliere. Confrontarsi con l’oscurità dentro e fuori di noi è, infatti, un’occasione per scoprire noi stessi, per mettere alla prova la nostra capacità di resistere al buio. È nelle difficoltà che abbiamo l’occasione di scoprirci resilienti, tenaci, coraggiosi. Quindi, se è vero che non possiamo evitare il Male, possiamo però decidere come affrontarlo. È questa la grande lezione che la Rowling ci consegna attraverso le sagge parole di Albus Silente.

Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban

Una terribile minaccia incombe sulla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Sirius Black, il famigerato assassino, è evaso dalla prigione di Azkaban. È in caccia e la sua preda è proprio a Hogwarts, dove Harry e i suoi amici stanno per cominciare il loro terzo anno. Nonostante la sorveglianza dei Dissennatori la scuola non è più un luogo sicuro, perché al suo interno si nasconde un traditore.