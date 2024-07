Giornata Mondiale dell’Amicizia, le frasi da dedicare

Share on Email

Share on Pinterest

Share on Flipboard

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Il 30 luglio di ogni anno si celebra uno dei legami più importanti nella vita delle persone: è la Giornata mondiale dell’Amicizia.

Istituita dall’ONU nel 2011 per promuovere l’amicizia tra i popoli, le persone, le culture e i paesi al fine di sostenere sempre più la pace e costruire ponti che permettano di conoscersi reciprocamente, la giornata è dedicata in particolare ai giovani, i quali saranno i leader di domani ed i primi responsabili dell’accoglienza delle diverse culture e il mutuo rispetto.

Giornata Mondiale dell’Amicizia, aforismi e frasi celebri

Con l’intento di favorire una profonda riflessione sull’amicizia, vi proponiamo frasi ed aforismi celebri di autori famosi legati a questo valore.

.

“Diversamente da quello che pensa la maggior parte della gente, una vera amica non è quella che corre da te quando stai passando un brutto momento. No, quello lo sanno fare tutti. Una vera amica è quella che apprezza la tua felicità anche se lei non sta bene.”

Sarah Jio

********

.“All’amico si deve dire la verità: senza di essa il nome di amicizia non vale più nulla.”

Aelredo di Rievaulx

********.

“Amico è con chi puoi stare in silenzio.”

Camillo Sbarbaro

********.

“Amico è parola usuale, ma raro è un amico fedele.”

Fedro

********.

“Amico mio, tu e io rimarremo estranei alla vita, e l’uno all’altro, e ognuno a se stesso, fino al giorno in cui tu parlerai e io ti ascolterò, ritenendo che la tua voce sia la mia voce: e quando starò ritto dinanzi a te pensando di star ritto dinanzi a uno specchio.”

Khalil Gibran

********

“Bisogna mangiare insieme molti moggi di sale, perché il dovere dell’amicizia sia compiuto.”

Marco Tullio Cicerone

********.

“Chi ha un vero amico può dire di avere due anime.”

Arturo Graf

********.

“Chi non riesce a concepire l’amicizia come un affetto reale, ma la considera soltanto un travestimento, o una rielaborazione, dell’eros, fa nascere in noi il sospetto che non abbia mai avuto un amico.”

C. S. Lewis

********.

“Chi trascura di educare il proprio figlio all’amicizia, lo perderà non appena avrà finito di essere bambino.”

Charles Péguy

********.

“Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico.”

Oscar Wilde

********.

“È saggio applicare l’olio di una raffinata gentilezza ai meccanismi dell’amicizia.”

Colette

********.

“Gli amici si danno man forte, si insegnano tante cose, condividono i successi e gli errori.”

Luis Sepúlveda

********.

“Gli amici ti conosceranno meglio nel primo minuto dell’incontro di quanto gli estranei possano conoscerti in mille anni.”

Richard Bach

********.

“Il marchio della perfetta amicizia non è il fatto di essere pronti a prestare aiuto nel momento del bisogno, ma il fatto che, una volta dato questo aiuto, nulla cambia.”

C. S. Lewis

********.

“Ingegnatevi avere degli amici, perché sono buoni in tempi, luoghi e casi che tu non penseresti.”

Francesco Guicciardini

********.

“Le amicizie non si scelgono a caso ma secondo le passioni che ci dominano.”

Alberto Moravia

********.

“Quel che rende indissolubile le amicizie e ne raddoppia l’incanto è un sentimento che manca all’amore: la sicurezza.”

Honoré de Balzac

********.

“Quello che conta tra amici non è ciò che si dice, ma quello che non occorre dire.”

Albert Camus

********

“Se dovessimo costruire l’amicizia su solide fondamenta, dovremmo voler bene agli amici per amor loro e non per amor nostro.”

Charlotte Brontë

********

“Un amico è qualcuno che ti conosce molto bene e, nonostante questo, continua a frequentarti.”

Oscar Wilde

********

“Un rapporto d’amicizia che sia fra uomini o fra donne, è sempre un rapporto d’amore. E in una carezza, in un abbraccio, in una stretta di mano a volte c’è più sensualità che nel vero e proprio atto d’amore.”

Dacia Maraini

© Riproduzione Riservata