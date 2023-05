L’omofobia come il bullismo, il pensiero di Elton John

L’omofobia non esiste più? Spesso ci sembra di vivere nella società del pieno progresso, in cui ciascuno di noi è libero di esprimere se stesso al cento per cento. Poi però siamo costretti a guardare in faccia la realtà, e ad accorgerci di quanti passi debbano ancora essere intrapresi prima di riuscire a parlare di libertà ed uguaglianza.

E allora comprendiamo che omofobia, bifobia e transfobia sono ancora tematiche scottanti, e che ricorrenze come quella di oggi, la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, sono necessarie per sensibilizzare l’opinione pubblica e rendere manifesta quanta necessità ci sia, ancora oggi, di trattare questi temi.

Per l’occasione, condividiamo con voi una frase in cui la star britannica del pop Elton John parte dal termine “gay” per esprimere la gravità del bullismo omofobo.

La frase di Elton John contro l’omofobia

“È imperdonabile che la nostra società non intervenga per impedire che il termine gay sia usato come un insulto da cortile. Questo tipo di bullismo non influisce solamente su coloro che un giorno potrebbero essere gay o che hanno genitori gay, ma colpisce ogni genere di giovani che per qualche motivo appaiono differenti, dai ragazzi che fanno sempre i compiti alle ragazze che sono brave nello sport. Il bullismo omofobo non è solo nemico dell’omosessualità, ma anche della gentilezza, del rispetto, della socievolezza”.

La Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia

La giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia è una ricorrenza riconosciuta dall’Unione Europea e dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, concepita ed ideata da Louis-Georges Tin, curatore del Dictionnaire de l’homophobie (Presses Universitaires de France, 2003).

Il giorno designato per celebrare la ricorrenza è il 17 maggio in memoria del 17 maggio 1990, data in cui è avvenuta la rimozione dell’omosessualità dalla lista delle malattie mentali dell’Organizzazione mondiale della sanità. La prima Giornata internazionale contro l’omofobia ha avuto luogo il 17 maggio 2004. Da allora, la ricorrenza ha acquistato sempre maggiore risonanza fino ai giorni nostri, in cui la celebrazione si è estesa alla bifobia e alla transfobia.

Ma è nel 2007, in seguito ad alcune dichiarazioni di autorità polacche contro la comunità LGBT, che l’Unione europea ha istituito ufficialmente la giornata contro l’omofobia sul suo territorio. Ecco un breve estratto del testo approvato:

“Il Parlamento europeo […] ribadisce il suo invito a tutti gli Stati membri a proporre leggi che superino le discriminazioni subite da coppie dello stesso sesso e chiede alla Commissione di presentare proposte per garantire che il principio del riconoscimento reciproco sia applicato anche in questo settore al fine di garantire la libertà di circolazione per tutte le persone nell’Unione europea senza discriminazioni”.

Elton John

Sir Elton Hercules John, nato Reginald Kenneth Dwight ma noto come Elton John, è un cantante, compositore, musicista e attore britannico noto in tutto il mondo. Attivo sin dai primi anni ’60, ha contribuito a rendere popolare il genere del piano rock, diventandone uno dei massimi esponenti.

John è l’artista solista britannico più famoso al mondo. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 300 milioni di dischi ed è stato insignito di moltissimi premi e riconoscimenti, fra cui l’inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame e la nomina di Cavaliere (Knight Bachelor) dalla regina Elisabetta II per i servigi resi alla musica, alla cultura inglese e alla beneficenza.

Elton John è infatti celebre anche per l’impegno nel sociale: è il fondatore e presidente della Elton John AIDS Foundation, una delle principali organizzazioni non profit esistenti al mondo dedicata alla cura e alla prevenzione dell’AIDS.