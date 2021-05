“Fate come gli alberi: cambiate le foglie e conservate le radici” di Victor Hugo

La citazione del giorno

Una frase di Victor Hugo per ricordarci l’importanza della natura. Il 22 maggio si celebra la Giornata mondiale della biodiversità, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2000 per dar seguito all’adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica firmata a Nairobi, in Kenya, nel 1992. Obiettivo della giornata è ribadire l’importanza di tutelare la diversità biologica del Pianeta e l’equilibrio degli ecosistemi contro le minacce sempre più insidiose del cambiamento climatico e dell’inquinamento.

Per celebrare l’importanza di rispettare la Terra e le creature che la popolano, le quali contribuiscono tutte insieme alla salvaguardia del nostro Pianeta e alla tutela delle sue risorse, abbiamo scelto l’aforisma di uno dei massimi scrittori della letteratura francese, le cui parole e i pensieri non hanno mai smesso di emozionarci: Victor Hugo.

Fate come gli alberi: cambiate le foglie e conservate le radici.

Quindi, cambiate le vostre idee ma conservate i vostri principi.

Cos’è la Biodiversità

La biodiversità è la grande varietà di animali, piante, funghi e microorganismi che costituiscono il nostro Pianeta. Una molteplicità di specie e organismi che, in relazione tra loro, creano un equilibrio fondamentale per la vita sulla Terra. La biodiversità infatti garantisce cibo, acqua pulita, ripari sicuri e risorse, fondamentali per la nostra sopravvivenza.

Tuttavia, questo fragile equilibrio è oggi a rischio a causa della nostra presenza e delle nostre attività umane. L’aumento del nostro uso e consumo delle risorse naturali, più di quanta la Terra possa produrne, sta mettendo in pericolo l’intera sopravvivenza del Pianeta. Riducendo il nostro impatto sulla Terra, gestendo al meglio le risorse, lasciando il tempo alla natura di rigenerarsi, la biodiversità potrà recuperarsi.

Victor Hugo, uno scrittore impegnato

Esaltato come lo “Shakespeare del romanzo”, paragonato a Omero da un rivale come Dostoevskij, Victor Hugo è ritenuto tra i più grandi scrittori in prosa della sua generazione. Ma, oltre alla scrittura, Victor Hugo si è sempre impegnato in campagne umanitarie e politiche per capire e agire sul presente. Ha combattuto con la sua scrittura per la libertà di espressione e di stampa, per l’emancipazione delle donne, per la scuola laica, per l’istruzione obbligatoria e gratuita, per l’abolizione del lavoro minorile, contro lo sfruttamento dei bambini e ogni forma di schiavitù.

Ed è proprio alla luce di questa sua adesione a principi solidi e radicati, che possiamo comprendere il significato profondo delle sue parole. Come emerge dai suoi romanzi, come I miserabili o Notre-Dame de Paris, Hugo si schierava dalla parte degli esclusi, degli emarginati, del popolo, e si è interrogato su come trasmettere una cultura di qualità a un pubblico anche socialmente basso e poco colto.

Una grandiosa commedia umana, un romanzo epico ed enciclopedico, “scritto per tutti i popoli” da un “patriota dell’umanità” in lotta contro le ingiustizie della società. Le beffe del caso e gli imperativi del destino, la colpa e la redenzione si incarnano in una galleria di tipi esemplari. Da Jean Valjean al vescovo generoso, dalla buona prostituta Fantine al crudele poliziotto Javert. E ancora borghesi e rivoluzionari, orfani e galeotti, angeli e mostri. In un alternarsi di tinte fosche e luminose, Hugo riassume la propria visione del mondo e della storia, consegnandoci un quadro che oggi ci appassiona anche per quello che possiamo scoprirvi al di là delle sue certezze: le contraddizioni, le ambiguità, le passioni segrete di un intero secolo.