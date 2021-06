Esame di maturità, gli aforismi più divertenti per stemperare la tensione

Maturità

Stamattina è ufficialmente cominciata la Maturità. Vi proponiamo alcuni aforismi sugli esami per stemperare la tensione

Ci siamo, l’esame di maturità è iniziato. Tra tweet di disperazione e status su quanto sia ingiusto studiare con l’arrivo dell’estate, cerchiamo di strapparvi un sorriso con alcuni aforismi celebri dei grandi della letteratura sugli esami e sull’impegno scolastico.

Esame di maturità, gli aforismi più divertenti

“Agli esami gli sciocchi fanno spesso domande a cui i saggi non sanno rispondere.”

(Oscar Wilde)

.

“L’ottanta per cento di un esame si basa sull’unica lezione a cui non sei andato, nella quale si parlava dell’unico libro che non hai letto.”

(Arthur Bloch)

.

“Ah, che bella cosa è saper qualcosa.”

(Molière)

.

“Gli esami non finiscono mai.”

(Eduardo De Filippo)

.

“Gli esami finali sono eventi simili alla morte.”

(Richard Gordon)

.

“L’essenziale non è quello che si sa, ma quello che si è.”

(Giuseppe Pontiggia)

.

“Il più certo modo di celare agli altri i confini del proprio sapere è di non trapassarli.”

(Giacomo Leopardi)

.

“Prima bisogna sapere il latino e poi bisogna dimenticarlo.”

(Montesquieu)

.

“Non studiavo niente e perciò imparavo molto.”

(Anatole France)

.

.