“E quindi uscimmo a riveder le stelle” di Dante Alighieri

“E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Oggi ricorre l’anniversario di nascita di Dante Alighieri, databile probabilmente il 29 maggio del 1265 secondo quanto riportato da diverse fonti. Sono passati oltre 700 anni dalla nascita del Sommo Poeta, ma i suoi versi non hanno mai smesso di parlare al presente. E’ incredibile, infatti, come versi scritti secoli fa risultino ancora così attuali. Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno dei suoi versi più celebri.

“E quindi uscimmo a riveder le stelle”

Si tratta dell’ultimo verso dell’Inferno di Dante e probabilmente uno dei versi più conosciuti al mondo del poeta fiorentino. Dopo essersi inabissato negli Inferi, il poeta si lascia alle spalle la profonda notte infernale e si prepara a scalare la montagna della speranza e della redenzione, la montagna del Purgatorio. Questo passaggio è segnato dall’immagine senza tempo di un cielo stellato, una visione di speranza e rinascita dopo le pene del viaggio infernale.

Il firmamento che Dante ritrova è quello che permette ai marinai di orientare la rotta della navigazione, impedendo loro di smarrirsi nel grande mare dell’essere. Il significato del verso «e quindi uscimmo a riveder le stelle» sta proprio qui. Nei momenti di sconforto, tutti accarezziamo questo verso come un talismano. Nella speranza di poter superare quegli ostacoli esistenziali che ci impediscono di proseguire il nostro itinerario nei giorni e negli anni.

Lo stesso capitò a Dante personaggio quando – all’inizio dell’Inferno – tre fiere gli sbarrarono la strada facendolo arretrare. Sempre più lontano da quel colle luminoso e alto che rappresentava la liberazione dal male. Nel De vulgari eloquentia il poeta aveva scritto che proprio grazie alla dolcezza della poesia era riuscito a gettarsi alle spalle ( « postergamus » ) l’esilio.

Rivedere le stelle oggi

Infatti, nei momenti difficili possiamo recuperare questo verso per non perdere il timone. Perché a volte basta guardare le stelle per ritrovarci, dopo esserci persi. Per continuare il nostro viaggio con speranza e fiducia nel cosmo. Un po' come quello che stiamo vivendo proprio ora. Infatti, quello che ci stiamo lasciando alle spalle può definirsi un vero e proprio viaggio infernale, ma ora è tempo di guardare in alto, di riprendere la rotta per navigare fiduciosi verso il futuro.

La nascita di Dante

Il 29 maggio 1265 è la presunta data di nascita del Sommo Poeta. Questa data è stata scelta convenzionalmente dalla comunità degli amanti di Dante Alighieri come quella di nascita, tanto che anche la Società “Dante Alighieri”, dal 2016, ha deciso di dedicare questa giornata ad una serie di attività e di eventi in onore dell’autore della Commedia. Sta di fatto che non si sa con assoluta certezza quando sia nato Dante Alighieri e probabilmente non si saprà mai. La data presunta è comunque compresa tra maggio e giugno. Certo è che Dante Alighieri nasce a Firenze.