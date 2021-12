Aforismi dedicati all'inverno

Celebriamo l’inverno con una selezione di aforismi dedicati a questa stagione. L’inverno è la stagione più fredda dell’anno, ma sa regalare romanticismo ed emozioni tutt’altro che fredde. Gli aforismi dedicati all’inverno sono un omaggio allo stare in casa, insieme alle persone che si amano.

I 10 aforismi dedicati all’inverno

Le frasi dedicate alla stagione fredda rappresentano l’attesa della verde primavera e la speranza che l’estate possa arrivare prima possibile.

.

“Nel bel mezzo dell’inverno, ho infine imparato che vi era in me un’invincibile estate.”

(Albert Camus)

.

“D’inverno, né calore, né luce, né pien meriggio; la sera e il mattino si confondono, tutto è nebbia e crepuscolo, la finestra è appannata e non ci si vede bene. Il cielo è uno spiraglio, come l’intera giornata è una cantina: il sole ha l’aria d’un povero. Stagione spaventosa! L’inverno muta in pietra l’acqua del cielo ed il cuore dell’uomo”.

(Victor Hugo)

.

“Vorrei che tu venissi da me in una sera d’inverno e, stretti assieme dietro i vetri, guardando la solitudine delle strade buie e gelate, ricordassimo gli inverni delle favole, dove si visse insieme senza saperlo.”

(Dino Buzzati)

.

“Vedrò passare primavere, estati, autunni; e quando arriverà, con le sue nevi monotone, l’inverno, serrerò porte e finestre, fabbricherò nella notte i miei palazzi stregati.”

(Charles Baudelaire)

.

“Mai si danno voci così belle come quelle di una sera d’inverno, quando il tramonto quasi nasconde il corpo, e le parole sembrano provenire da una assenza con una nota di intimità raramente ascoltata durante giorno.”

(Virginia Woolf)

.

“L’inverno, stagione dell’arte serena, il lucido inverno.”

(Stéphane Mallarmé)

.

“La Ghiandaia ha scosso le sue Nacchere

Metti il manicotto per l’Inverno.”

(Emily Dickinson)

.

“Quando ci sentiamo affranti e deboli, tutto ciò che dobbiamo fare è aspettare. La primavera torna, le nevi dell’inverno si sciolgono e la loro acqua ci infonde nuova energia.”

(Paulo Coelho)

.

“Fin da piccolo pensavo che la brina fosse polvere magica che il vento regalava all’inverno o per renderlo più bello, dolce e meraviglioso. Quando quella polvere magica compre ogni cosa, so che la natura non lascia nulla al caso.”

(Stephen Littleword)

.

“Ogni miglio diventa due in inverno.”

(George Herbert)