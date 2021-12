“A Natale non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno” di Stephen Littleword

frase del giorno

E’ la vigilia di Natale. Per vivere al meglio questa giornata vi proponiamo un aforisma di Stephen Littleword sul senso di questa festività.

A Natale non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno

La vigilia di Natale

La vigilia di Natale, chiamata anche come Notte di Natale o Santo Giorno, è il giorno che precede una delle principali festività del cristianesimo. All’originaria valenza è stata aggiunta quella propria della festa moderna, percepita anche dai non credenti, caratterizzata da una ricca cena (detta appunto “cena della vigilia”) e dallo scambio di regali, destinati alle persone più care, allo scoccare della mezzanotte. E’ importante, come ci insegnano le parole di Stephen Littleword, dare più rilevanza alle persone care con cui passiamo questa vigilia di Natale, non tanto a ciò che ci verrà regalato. In periodi difficili come questo, caratterizzato da rinunce e privazione, riscoprire l’importanza delle relazioni umane, capire chi sono le persone a cui teniamo e la loro valenza nella nostra vita, può aiutarci a riscoprire l’essenza della vita e l’importanza delle cose che spesso diamo per scontate, ma che in realtà sono il fulcro della nostra esistenza: le relazioni familiari, le relazioni umane, le persone che ci aiutano nelle difficoltà e nei momenti bui ad andare avanti. Quindi: Buona Vigilia da trascorrere con le persone a cui teniamo.

Stephen Litteword

Scrittore, pubblicitario, dottore in discipline umanistiche: Stephen Littleword è nato negli anni ’70. La sua continua ricerca e studio è finalizzata alla comprensione dei meccanismi della comunicazione efficace, al miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo del proprio potere personale. Stephen Littleword è tanto popolare sul web, quanto riservato nella sua vita privata. Sono poche le informazioni riguardo la sua persona, se non che di professioni fa il copywriter e che ha pubblicato diversi libri. Il tema principale che accomuna le sue opere è la ricerca di sé, l’autostima.