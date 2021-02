L’arte ha sempre stimolato l’immaginazione e la creatività della maggioranza delle persone. Davanti a un dipinto ci si può perdere in mille pensieri e fantasie. Tra i soggetti messi su tela dai grandi pittori della storia dell’arte, la tematica amorosa è una delle più trattate e amate. Ma quale grande dipinto rappresenta il tuo ideale d’amore? In vista di San Valentino, rispondi alle domande del test riguardo il tuo carattere e a come ti comporti in amore e scopri il dipinto che ti rappresenta di più!

Quale opera d'arte rappresenta il tuo ideale d'amore? Scoprilo con questo test ! Passo 1 di 7 14% Nel tempo libero ami... * Passare il tempo con gli amici Leggere e scrivere Passare il tempo con la persona che ami Bungee jumping

Se la tua casa andasse a fuoco, quale oggetto porteresti con te? * I documenti Tutti i vestiti Le foto a cui sono più legato Il mio libro preferito

Passi un weekend in una città straniera con il tuo partner. Come organizzi la vacanza? * Penso che vedremo poco la città.... Visitiamo i monumenti più belli Prenoto l'Hotel più bello che ci sia Organizzo una gita in mongolfiera

Quale genere di film ti piacciono? * I film d'avventura I film western I film di fantascienza I film romantici

Devi fare un regalo alla persona che ami. Cosa scegli? * Una stella Un anello Fiori Un weekend fuori città

A letto ti addormenti ... * Incollata/o al partner Dopo le coccole della buonanotte Dopo aver dato la buonanotte Dopo aver fatto l'amore

Una persona a te vicina ti vede giù e decidi di farti un bel regalo. Come reagisci? * La invito a cena Annulli tutti gli impegni e la porti in viaggio con te Le dici che sarà per sempre la tua migliore amica La ringrazio



