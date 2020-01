Il significato de “L’urlo” di Munch, il dipinto che esprime l’angoscia profonda dell’uomo

Quando ti trovi di fronte a L’urlo di Edvard Munch, qualcosa dentro di te si incrina per sempre. In quel quadro vedi qualcosa di spaventoso, che ti attrae e respinge allo stesso tempo. Si tratta del dramma esistenziale dell’uomo, della sua angoscia universale. In scena è l’urlo interiore che vive sopito dentro ognuno di noi e qui esplode, deformando il volto del soggetto e persino il paesaggio circostante. Ma per comprendere il significato profondo di quest’opera, ci tocca fare un salto indietro nel tempo. Siamo sulla bella collina di Ekberg vicino a Oslo ed è una bellissima sera d’estate del 1889.

A raccontarci la genesi di questo dipinto è lo stesso Munch, che in una pagina di diario descrive il momento in cui per la prima volta sentì quell’urlo spaventoso che usciva dalle viscere della terra, dal suo inconscio più profondo e iniziava a pervadere tutto. A scatenare il grido era stata l’immagine di un cielo improvvisamente tinto di rosso, di quel rosso sanguigno che soltanto i cieli del Nord conoscono.

«Una sera camminavo lungo la strada con due amici quando il sole tramontò, il cielo si tinse all’improvviso di rosso sangue. Mi fermai, mi appoggiai stanco morto a una palizzata. Sul fiordo nero-azzurro e sulla città c’erano sangue e lingue di fuoco. I miei amici continuavano a camminare e io tremavo ancora di paura… E sentivo che un grande urlo infinito pervadeva la natura».

L’angoscia deforma la nostra percezione del reale

Se provi a ricordare la sensazione che ti assale quando sei profondamente angosciato, vedrai come tutte le cose intorno a te iniziano a sfocarsi. I contorni si dileguano, gli oggetti si fanno più incombenti, di ogni elemento percepisci improvvisamente il suo aspetto più orrifico. L’angoscia è in grado di deformare completamente la nostra percezione del reale, la nostra visione del mondo. Ed è proprio quello che accade al soggetto del quadro, il cui urlo va a toccare il paesaggio per distorcerlo completamente. Così l’immagine spettacolare di un tramonto nordico si trasforma in una delle visioni più raccapriccianti che l’arte sia mai stata in grado di evocare.

Un quadro che parla della solitudine dell’uomo

Ma, osservando attentamente il dipinto, sullo sfondo notiamo la silhouette di due uomini. Sono Christian Krohg e Frits Thaulow, due amici di Munch, che quell’estate del 1889 avevano preso in affitto una piccola abitazione che si affacciava sul fiordo di Oslo per trascorrervi un po’ di tempo in compagnia del pittore. Quello che ci colpisce, mentre ci avviciniamo alle due figure sullo sfondo, è la loro indifferenza. Infatti, mentre il soggetto che grida è travolto da un’angoscia straziante e tutto il paesaggio si distorce, gli unici elementi a rimanere immuni, indifferenti a quel grido di disperazione sono proprio loro, i due compagni del pittore. Non è forse capitato a noi tutti di sentirci così soli nella paura? così abbandonati al nostro destino di mortali?

L’urlo di Munch è il simbolo di un’epoca

Oltre a raccontare il mondo interiore del pittore, l’arte ha un potere ben più grande. L’arte incarna lo spirito di un’epoca e lo rappresenta con quella forza simbolica in grado di elevare il sentimento del singolo a rappresentazione universale. In questo quadro non c’è soltanto l’angoscia privata del pittore, c’è la crisi di fine Ottocento, quel pessimo Fin de siècle, che aveva visto crollare i valori del Positivismo per far spazio a una clima di incertezza sconosciuto all’uomo di inizio Ottocento. Le teorie di Freud avevano infatti spalancato per la prima volta gli abissi dell’inconscio, sconvolgendo completamente la percezione che l’uomo aveva di sé stesso.

