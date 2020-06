L’arte non è solo una fonte di ispirazione per quadri famosi, ma anche un grande mistero. Gli artisti spesso aggiungono curiosi piccoli dettagli ai loro dipinti o lasciano messaggi che sono impossibili da notare a prima vista. Il sito Bright Side ha analizzato 10 quadri famosi e capolavori di pittura che nascondono segreti inaspettati.

L’autoritratto di Vincent Van Gogh con l’orecchio bendato raffigura l’artista con l’orecchio destro ferito. In realtà, si è tagliato l’orecchio sinistro. La discrepanza è spiegata dal fatto che van Gogh ha usato uno specchio per creare l’immagine di se stesso.

Se si osserva da vicino questo quadro di Pablo Picasso, è possibile notare una sagoma femminile accennata dietro la testa dell’uomo. Dopo aver scattato foto del dipinto a raggi infrarossi e a raggi X, i ricercatori dell’Art Institute di Chicago hanno scoperto altre forme nascoste sotto. Molto probabilmente, l’artista non aveva abbastanza soldi per comprare nuove tele e doveva dipingere su quelle vecchie.

Nel 1947, durante il restauro del quadro “La guardia civica in marcia

di Rembrandt (meglio conosciuto come Ronda di notte), esso fu ripulito da uno spesso strato di fuliggine. Successivamente, è diventato evidente che la scena rappresentata nel dipinto si svolgesse non di notte ma alla luce del giorno.

Un’immagine del cervello umano è riconoscibile non solo ne “La creazione di Adamo di Michelangelo”, ma anche in un altro affresco della Cappella Sistina: “La separazione di luce e oscurità”. Guardate il collo di Dio: se si pone una foto del cervello umano vista dal basso, si ottiene una perfetta sovrapposizione delle linee.

Le figure di David e Golia in un altro affresco della Cappella Sistina di Michelangelo formano la lettera ebraica gimel, che simboleggia la forza nella mistica tradizione della Kabbalah.

Margaret Livingstone e Bevil Conway hanno studiato gli autoritratti di Rembrandt, tra i quadri famosi più apprezzati al mondo. Essi hanno dimostrato che il pittore soffriva di stereoblindness, ovvero l’incapacità di percepire profondità stereoscopica, combinando e confrontando le immagini dai due occhi. Questa peculiarità ha fatto sì che il pittore percepisse il mondo in modo leggermente diverso: vedeva la realtà in 2D anziché in 3D. Tuttavia, è possibile che la stereoblindness abbia aiutato Rembrandt a creare i suoi capolavori immortali.