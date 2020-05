Il 18 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei musei, promossa dall’ICOM. Quest’anno, la giornata dedicata alla cultura coincide proprio con la data della riapertura dei musei in Italia dopo il periodo di lockdown. Una coincidenza simbolica per celebrare il ritorno ai nostri luoghi del cuore: i musei. Addio alle visite virtuali, da oggi si torna in carne e ossa a visitare i nostri musei preferiti. Ecco, i cinque musei più belli da visitare in Italia, da nord a sud.

Museo Egizio, Torino

Il Museo Egizio di Torino è il più antico museo, a livello mondiale, interamente dedicato alla civiltà egizia ed è considerato il più importante al mondo dopo quello del Cairo. Nel 2019 il museo ha fatto registrare 853 320 visitatori, risultando il sesto museo italiano più visitato. Nel 2017 i Premi Travellers’ Choice di TripAdvisor classificano l’Egizio al primo posto tra i musei più apprezzati in Italia, al nono in Europa e al quattordicesimo nel mondo.

Gallerie degli Uffizi, Firenze

Le Gallerie degli Uffizi ospitano la più cospicua collezione esistente di Raffaello e Botticelli, oltre a nuclei fondamentali di opere di Giotto, Tiziano, Pontormo, Bronzino, Andrea del Sarto, Caravaggio, Dürer, Rubens ed altri ancora. Dotate di una raccolta di opere d’arte inestimabili, gli Uffizi vantano la migliore collezione al mondo di opere del Rinascimento fiorentino.

Musei Vaticani, Roma

Musei Vaticani sono il polo museale della Città del Vaticano. Fondati da papa Giulio II nel XVI secolo, sono una delle raccolte d’arte più grandi del mondo. Espongono, infatti, l’enorme collezione di opere d’arte accumulata nei secoli dai papi: dalla Cappella Sistina agli appartamenti papali affrescati da Michelangelo e Raffaello. Il museo ha un’affluenza media annua di circa sei milioni e mezzo di visitatori da tutto il mondo.

Museo Archeologico Nazionale, Napoli

Il Museo archeologico nazionale di Napoli è uno storico ente museale, tra i più importanti della città partenopea. Vantando il più ricco e pregevole patrimonio di opere d’arte e manufatti di interesse archeologico in Italia, è considerato uno dei più importanti musei archeologici al mondo se non il più importante.

Museo archeologico nazionale, Taranto

Il Museo archeologico nazionale di Taranto (MArTA) è un importante centro museale, dove è esposta, tra l’altro, una delle più grandi collezioni di manufatti dell’epoca della Magna Grecia, tra cui i famosi Ori di Taranto. Nel 2015 ha avuto 55.186 visitatori[2], numero aumentato nel 2016 a 85.351.

