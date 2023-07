Dolce & Gabbana e Sky insieme per unire arte e innovazione

In occasione degli eventi di alta moda di Dolce & Gabbana in alcune delle più affascinanti località della Valle d’Itria, in Puglia, è stata svelata la one-of-a-kind “Sky Glass Carretto Siciliano”.

Dolce & Gabbana e Sky presentano un esemplare di Sky Glass unico e dipinto a mano: una vera e propria opera d’arte che dà il via a una partnership tra i due brand per la produzione di una linea esclusiva di Smart TV in edizione limitata, disponibile prossimamente. Si tratta di un’espressione dell’incontro tra tecnologia avanzata e amore per l’alto artigianato italiano, due mondi che sembrerebbero all’apparenza completamente disconnessi.

Da questo punto di vista, Dolce & Gabbana diventa innovatore nell’unione di due concetti antitetici: quello del progresso tecnologico e quello delle tradizioni culturali ed artistiche. La convergenza che ne risulta riesce a mantenere la vivacità ed energia dei colori tradizionali ed appare in realtà congrua con l’elemento tecnologia dando origine a un’unione armoniosa.

Cos’è Sky Glass?

Lanciata in Italia nel settembre 2022, Sky Glass è la Smart TV di ultima generazione dal design elegante che integra in un’unica interfaccia i contenuti di Sky, quelli dei principali canali in chiaro e App in streaming.

Offrendo una qualità audio-video al di sopra della media grazie alla sua soundbar Dolby Atmos, questo Smart TV innovativa riesce anche a semplificare la ricerca di contenuti di intrattenimento da consumare.

Le sue alte prestazioni però non sono di certo l’unico aspetto da evidenziare: un altro fattore degno di essere menzionato è la sua certificazione CarbonNeutral, consegnata e validata da Climate Impact Partners. Sia Dolce & Gabbana che Sky si sono quindi impegnati al fine di poter creare un prodotto che fosse il meno nocivo possibile a livello ambientale.

Il modello Sky Glass firmato Dolce & Gabbana

La prima speciale Sky Glass firmata Dolce & Gabbana è un 65 pollici minuziosamente decorato da un artigiano palermitano con l’inconfondibile iconografia del Carretto Siciliano, simbolo del folclore della Regione.

I disegni sono fortemente ispirati ai tipici motivi geometrici e ornamenti floreali stilizzati impiegati nella tradizione pittorica della Sicilia occidentale. Trecce, scacchi, arabeschi, palmette e fiori sono caratterizzati dalle distintive tonalità che rappresentano l’essenza visiva dell’Isola: il rosso del magma dell’Etna, il blu profondo e intenso del mare, il verde degli incantevoli paesaggi costieri e il giallo caldo e avvolgente del sole di Sicilia. Una sinfonia variopinta per rendere omaggio alla magnificenza di questa splendida Isola al centro del Mar Mediterraneo: una terra singolare, nella quale il genio creativo e le mani del popolo hanno saputo trasformare un umile mezzo di trasporto come il Carretto in un incredibile racconto per immagini della storia e del mito di questo luogo magico.

