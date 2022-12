Balloon Museum, un’eccellenza in arrivo a Milano

Oggi vi raccontiamo di un’eccellenza del mondo dell’arte e dell’intrattenimento, il Balloon Museum di Milano. Si tratta di uno spazio che si serve della balloon art e di stupefacenti installazioni per coinvolgere lo spettatore e regalargli un’esperienza indimenticabile.

Cos’è il Balloon Museum

Balloon Museum è il primo incubatore di installazioni e opere interamente composte da Inflatable & Balloon art. Il potenziale dell’arte gonfiabile sprigiona la sua capacità espressiva e, attraverso l’uso di un approccio non convenzionale e con una forte componente immersiva, accoglie il bisogno di immaginare spazi nuovi di socializzazione attraverso l’arte.

Lo spettatore è al centro del processo creativo in cui le interazioni sono il mezzo per sviluppare contenuti inediti, capaci di coniugare arte e nuove forme di socializzazione contemporanee, che travalicano il mondo reale e sfociano in quello digitale. Destare la curiosità dello spettatore, attraverso un oggetto ludico inserito in un nuovo contesto, consente al progetto di prendere forme sorprendenti, assumere significati profondi e comunicarli al grande pubblico.

La premiazione

Balloon Museum, è stato premiato al BEA Awards come miglior format al mondo del 2022, ottenendo anche un ottimo secondo posto come evento culturale dell’anno.

La manifestazione è stata riconosciuta anche a livello nazionale vincendo il BEA Best Event Awards nell’edizione italiana, svoltasi a Roma lo scorso 23 novembre.

L’arte di scolpire l’aria, raccontata da Balloon Museum in occasione delle sue mostre internazionali, è stata protagonista della serata di premiazione del BEA World 2022, il festival di riferimento nell’ambito degli eventi e della live communication che premia le eccellenze creative della event industry.

A seguito della vittoria al BEA Italia come miglior evento culturale musicale e miglior format proprietario, in occasione dell’edizione internazionale BEA World, Balloon Museum è stato insignito del titolo di miglior format proprietario al mondo del 2022, qualificandosi, inoltre, al secondo posto come evento culturale, per la sua vocazione artistica e l’invito alla socializzazione del pubblico.

“Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo importantissimo riconoscimento da parte della giuria di BEA Awards. La creazione di un concept come quello di Balloon Museum è stata una grande sfida, in poco tempo si è trasformato in un incubatore itinerante e ci ha permesso di coniugare arte e creatività, mettendo il pubblico al centro dell’esperienza”, ha dichiarato Roberto Fantauzzi, presidente di Lux Eventi.

Lux company

Lux opera nel settore dell’exhibition entertainment e si configura come una realtà eclettica, capace di ideare e produrre eventi in cui la human experience è al centro. L’agenzia crea e sviluppa concept per un pubblico ampio ed eterogeneo con contenuti inediti, capaci di coniugare arte ed intrattenimento.

Tra le iniziative si inserisce Balloon Museum, un format unico di creatività e design, che accoglie i maggiori esponenti internazionali dell’arte gonfiabile e stimola a creare interpretazioni originali e interattive in uno dei movimenti pop più acclamati al mondo. Il potenziale dell’inflatable art risiede nel meravigliare, attraverso l’uso di un approccio non convenzionale, assecondando il bisogno di immaginare spazi nuovi dalla forte componente immersiva.

Destare la curiosità dello spettatore, attraverso un oggetto ludico inserito in un nuovo contesto, consente al progetto di acquisire forme sorprendenti e assumere significati profondi da veicolare al pubblico.

Il format Balloon Museum ha coinvolto in pochi mesi oltre un milione di visitatori e approderà a Milano a partire dal 23 dicembre 2022.