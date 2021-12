Arte e Natale

Da sempre l’arte affronta le più svariate tematiche. Ecco come i vari artisti nel corso della storia hanno rappresentato il tema del Natale in 10 opere.

Le 10 opere d’arte ispirate al Natale

Natività di Gesù, Giotto

La Natività di Gesù è un affresco databile al 1303-1305 circa e facente parte del ciclo della Cappella degli Scrovegni a Padova. Come fonti delle scene cristologiche Giotto usò i Vangeli, il Protovangelo di Giacomo e la Leggenda Aurea di Jacopo da Varazze. Un paesaggio roccioso fa da sfondo alla scena della Natività, tutta incentrata in primo piano.

Adorazione dei Magi, Leonardo da Vinci

Nel 1481 i monaci di San Donato a Scopeto commissionarono a Leonardo un’Adorazione dei Magi da completare nel giro di due anni. Leonardo studiò approfonditamente la composizione, lasciando vari disegni preparatori: uno della composizione generale, dove compare anche la capannuccia, conservato nel Cabinet des Dessins del Louvre, uno dello sfondo, al gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi e vari studi riconducibili alla zuffa di cavalli o alla posizione della Madonna e del Bambino.

Natività mistica, Sandro Botticelli

L’opera è l’unica firmata e datata da Botticelli; nonostante ciò la sua storia è piuttosto oscura. Si pensa che fosse originariamente destinata alla devozione privata di qualche famiglia nobiliare fiorentina ed è spesso citata come ultimo capolavoro dell’artista, prima di un periodo di inattività prima della morte, testimoniato anche da una lettera a Isabella d’Este del 1502. Il soggetto è al centro dell’opera e intorno si trovano i Re Magi, gli angeli e i pastori in adorazione.

Censimento di Betlemme, Pieter Bruegel il Vecchio

Il Censimento di Betlemme è un dipinto a olio su tavola datato 1566 e conservato nel Museo reale delle belle arti del Belgio di Bruxelles. La scena è ambientata in un villaggio fiammingo d’inverno, coperto dalla neve. A sinistra una folla fa la fila davanti allo sportello dei funzionari del censimento, nella locanda alla “Corona Verde”, per registrarsi e pagare le decime. Tutto intorno i personaggi sono occupati in una serie di attività quotidiane.

Adorazione dei pastori, Caravaggio

L’opera venne eseguita durante il passaggio dell’artista dalla Sicilia, in seguito alla sua fuga dalle prigioni di Malta. Nel corso del suo breve soggiorno a Messina, Caravaggio ricevette dal senato della città l’incarico della realizzazione di una pala d’altare che avrebbe ornato l’altare maggiore della chiesa di Santa Maria della Concezione, retta dai padri Cappuccini. In cambio, il senato prometteva all’artista il compenso di mille scudi, una delle più alte cifre della sua carriera. Con quest’opera, il pittore inaugura il cosiddetto genere della Natività Povera, che avrà grandissima fortuna nella pittura sei-settecentesca.

Adorazione del Bambino, Gerrit van Honthorst

Questo dipinto è una delle cinque opere d’arte di Honthorst agli Uffizi, e tutti presentano uno stile tenebrista che mostra perché in Italia lo chiamano Gherardo delle Notti o Gerard of the Night. L’Adorazione del Bambino mostra una scena al chiaro di luna con Maria Vergine che posa il bambino in fasce.

Paesaggio invernale, Caspar David Friedrich

L’opera d’arte esiste in due versioni: una, la presente, conservata alla National Gallery di Londra, mentre la seconda custodita presso il Museum für Kunst und Kulturgeschichte di Dortmund, in Germania. L’opera, realizzata nel 1811, è densa di quel misticismo quasi onirico di cui sono pregne molte delle realizzazioni di Caspar David Friedrich.

Merry Christmas, Viggo Johansen

Un dipinto del 1891 dell’artista danese con una tipica scena familiare nel periodo natalizio. La famiglia, in una sera di festa, è riunita intorno all’albero di Natale che nell’opera è l’unica fonte di luce grazie alle candeline accese che fanno da decorazione.

Natività, Salvador Dalí

Nella produzione meno citata e meno nota dell’artista spagnolo Salvador Dalí c’è la creazione di diverse cartoline d’auguri per Natale. Biglietti decisamente non convenzionali rispetto a quelli più comuni, spesso riportavano riferimenti ad altre famose opere d’arte. Qui vediamo l’esempio della Nartività del 1959.

Merry Christmas, Grandma, Norman Rockwell

Un’illustrazione tipica dell’artista Norman Rockwell che nelle sue opere racchiudeva sempre quello che era il sogno americano. Qui viene rappresentata una famiglia che si reca a casa della nonna per trascorrere il Natale. La felicità dei personaggi riporta alla gioia infantile del giorno di Natale.