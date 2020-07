“Sono uno spirito libero, ad alcuni non piace, ma io sono fatta così” di Lady Diana

In ricordo di Lady Diana Spencer, che oggi avrebbe compiuto 59 anni, vi proponiamo una delle frasi più celebri della Principessa del popolo. Una frase da cui emerge lo spirito libero e indomabile che l’ha consacrata a icona immortale della nostra epoca.

Sono uno spirito libero, ad alcuni non piace, ma io sono fatta così.

Lady Diana

Diana Frances Spencer, conosciuta anche come Lady Diana, è stata dal 1981 al 1996 consorte di Carlo, principe di Galles, erede al trono del Regno Unito. Dopo il divorzio dal coniuge, mantenne il titolo di Principessa di Galles, ma senza il trattamento di Altezza Reale. Nonostante il divorzio, infatti, Lady Diana rimase membro ufficiale della famiglia reale, in quanto madre del futuro re. Era la prima volta che si verificava un fatto del genere nella storia della Corona Britannica. Lady Diana Spencer perse la vita in un incidente automobilistico a Parigi, sotto il ponte dell’Alma: la notizia fece il giro del mondo in brevissimo tempo, lasciando tutti sgomenti e increduli.

Ritratto di uno spirito libero

Fin dai primi momenti del matrimonio Lady Diana si dimostra subito anticonformista rispetto alle rigide regole che le vengono imposte dai reali e a cui Diana cercherà sempre di sfuggire. I primi anni di matrimonio vengono spesi tra incarichi ufficiali, visite istituzionali e doveri reali a cui Diana era sottoposta suo malgrado. Con il marito Carlo Diana viaggia per Canada, Stati Uniti, Australia, Italia, Giappone, Indonesia e molti altri. Ma il vero desiderio di Diana era quello di aiutare gli altri e inizia dunque a ribellarsi ancora di più ai rigidi doveri della Monarchia. Da quel momento in poi, si dedicherà al suo grande impegno umanitario, viaggiando in giro per il mondo nei luoghi devastati dalla povertà e dalle guerre, cercando di portare il suo sostegno e il suo conforto.

