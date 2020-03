“Sono le scelte che facciamo che dimostrano quel che siamo veramente” di J.K. Rowling

Tratta dal libro “Harry Potter e la camera dei Segreti” di J.K. Rowling, la frase di oggi ci invita a riflettere sul potere delle nostre scelte.

La lotta fra Bene e Male

La saga di Harry Potter può considerarsi alla stregua di un vero e proprio romanzo di formazione. Chi è cresciuto leggendo i libri di Harry Potter, lo sa bene. Nel primo capitolo della saga, ad esempio, Bene e Male si contrappongono come antagonisti assoluti, senza sfumature intermedie. È un mondo in bianco e nero, dove ci sono eroi e antieroi, dove il Bene trionfa sul male, senza esserne contaminato. Ma già dal secondo libro, vediamo come questa distinzione manichea tra Bene e Male inizi progressivamente a sfumare. Il Male si insinua fra le pieghe del Bene, in modo sottile e silenzioso. Ed è qui che Harry inizia a percepire, per la prima volta, le ombre che lo abitano, i suoi lati oscuri. Un passaggio doloroso, ma necessario, che attraversiamo tutti crescendo.

Sono le nostre scelte a dimostrare chi siamo

Accettare i nostri lati d’ombra è una delle sfide più difficili che il mondo ci richiede per diventare adulti. Lo sanno bene Harry e i suoi compagni d’avventura che, libro dopo libro, vedono sfumare quella linea rassicurante che divide Bene e Male, trovandosi di fronte a scelte sempre più difficili. Nell’universo di J.K. Rowling, infatti, a determinare il corso degli eventi, sono e saranno sempre le scelte dei personaggi. Dall’istante in cui indossa il Cappello Parlante e sceglie di non appartenere a Serpeverde, Harry dovrà continuamente scegliere da che parte stare. Ed è, forse, questo il lascito più prezioso che la saga di Harry Potter ci abbia consegnato: la possibilità di scegliere.

Sono le scelte che facciamo, Harry, che dimostrano quel che siamo veramente, molto più delle nostre capacità

A Hogwarts il nuovo anno scolastico s’inaugura all’insegna di fatti inquietanti: strane voci riecheggiano nei corridoi e Ginny, la sorella di Ron, sparisce nel nulla. Un antico mistero si nasconde nelle profondità del castello e incombe ora sulla scuola. Toccherà a Harry, Ron e Hermione risolvere l’enigma che si cela nella tenebrosa Camera dei Segreti.

