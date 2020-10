“Il ritratto di Dorian Gray” e “L’importanza di chiamarsi Ernesto” sono tra i libri più letti di Oscar Wilde, controverso scrittore irlandese ricordato anche per essere stato un grande aforista. Quindi, come da nostra tradizione, per ricordarlo insieme a voi vi proponiamo le sue frasi più celebri.

“E’ molto meglio essere belli piuttosto che buoni. Ma è meglio essere buoni piuttosto che brutti.”

“Diffidate di una donna che vi dice la sua vera età. Una donna che vi dice ciò, vi dice tutto.”

“Ci sono persone che sanno tutto e purtroppo è tutto quello che sanno.”

“Con un abito da sera e una cravatta bianca chiunque, anche un agente di cambio, può far credere di essere una persona civile.”

“Conserva l’amore nel tuo cuore. Una vita senza amore è come un giardino senza sole dove i fiori sono morti. La coscienza di amare ed essere amati regalano tale calore e ricchezza alla vita che nient’altro può portare.”

“Datemi una maschera e vi dirò la verità.”

“Bisognerebbe sempre avere qualcosa di sensazionale da leggere in treno.”

“C’è una sola cosa orribile al mondo, un solo peccato imperdonabile: la noia.”

“Ci si rammarica della perdita delle peggiori abitudini, forse più di ogni altra cosa. Sono in effetti una parte così essenziale della nostra personalità.”

“Amo molto parlare di niente. É l’unico argomento di cui so tutto.”

“I figli iniziano amando i loro genitori, in seguito li giudicano. Raramente, se non mai, li perdonano.”

“Lo stato deve fare le cose utili, l’individuo le cose belle.”

“Tutta l’arte è completamente inutile.”

“È facile convertire gli altri. Difficile è convertire se stessi.”

“Le cose migliori della vita o sono illegali o immorali o fanno ingrassare.”

