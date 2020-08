” è il più autobiografico e il più personale dei grandi romanzi di Irène Némirovsky. Non sarà difficile, in effetti, riconoscere nella piccola Hélène, che siede a tavola dritta e composta per evitare gli aspri rimproveri della madre, la stessa Irène. E nella bella donna che a cena sfoglia le riviste di moda appena arrivate da Parigi quella Fanny Némirovsky che ha fatto dell’infanzia di Irène un deserto senza amore. Hélène detesta la madre con tutte le sue forze, al punto da sostituirne il nome, nelle preghiere serali, con quello dell’amata istitutrice. Verrà un giorno, però, in cui la madre comincerà a invecchiare, e Hélène avrà diciott’anni. Accadrà a Parigi, dove la famiglia si è stabilita dopo la guerra e la rivoluzione di ottobre e la fuga attraverso le vaste pianure gelate della Russia e della Finlandia, durante la quale l’adolescente ha avuto per la prima volta «la consapevolezza del suo potere di donna». Allora sembrerà giunto per lei il momento della vendetta. Ma Hélène non è sua madre e forse sceglierà una strada diversa.