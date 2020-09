Oggi sarebbe stato il compleanno di uno degli scrittori più importanti di sempre: Francis Scott Fitzgerald. La frase che abbiamo scelto per ricordarlo, estrapolata dal capolavoro Il grande Gatsby, è:

Non c’è fuoco o gelo che possa sfidare ciò che un uomo può immagazzinare nella sua anima.

Il grande Gatsby, la trama

Ricchissimo, potente, invidiato, Jay Gatsby è il re senza corona di West Egg. Nella sua villa sfarzosa lungo l’Hudson, a Long Island, è lo sfuggente anfitrione di una corte fastosa e stravagante, che nutre di lussuosi ricevimenti. Ma non è felice: dal mistero del suo passato emerge a tratti il ricordo di un grande amore giovanile. Gatsby insegue disperatamente il sogno di ritrovare Daisy, di far rivivere il legame con la donna che lo ha respinto, povero e senza prospettive, per sposare il rampollo di una delle più grandi famiglie americane. Dovrà mettere in gioco tutto il peso del suo fascino e del suo potere, ma servirà solo a dare vita a una dolce follia destinata a finire in tragedia.

L’anima dell’uomo come cassaforte incorruttibile

La nostra anima non ha fondo, la nostra anima è una cassaforte indistruttibile dove custodire emozioni, pensieri, sensazioni, esperienze. Non ci sono, per lo scrittore, periodi bui, dolore, cambiamenti, che possano in qualche modo cancellare la nostra ricchezza interiore. Perché ciò che riusciamo ad imparare, vivendo a pieno, non possiamo dimenticarlo. La nostra essenza, se preservata, alimentata, sarà incorruttibile sempre. L’insegnamento di Francis Scott Fitzgerald arriva dritto a noi, ricordandoci che non importa ciò che c’è fuori, perché la costruzione del nostro io, della nostra cultura e arricchimento emotivo, non sarà mai spazzato via.

Alimentiamo il nostro mondo interiore per saper vivere in un mondo esterno migliore.

Stella Grillo

© Riproduzione Riservata