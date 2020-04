“L’ora più buia è quella che precede il sorgere del sole” di Paulo Coelho

Per cominciare la giornata di oggi, vi proponiamo una frase dello scrittore e poeta brasiliano Paulo Coelho. Un monito per aiutarci ad affrontare questo momento di grande difficoltà.

L’ora più buia è quella che precede il sorgere del sole.

Paulo Coelho, uno spirito ribelle

Paulo Coelho è uno degli scrittori più letti al giorno d’oggi. Fin dalla giovane età dimostra un temperamento ribelle e artistico, dalla sensibilità distinta da quella comune e in netto contrasto con il padre. Infatti il padre non sopportando di vedere il proprio figlio diventare un artista, mentre lui desiderava che diventasse un brillante avvocato, lo fa rinchiudere in un manicomio all’età di 17 anni. Ma questa esperienza non distoglierà Coelho dai suoi obiettivi. Durante la sua giovinezza vivrà tutte le esperienze che il tempo gli offre in modo estremo. E sperimenta anche tutte le arti, dal teatro al cantautorato.

Quando comincia a scrivere romanzi, questi riscuotono subito un gran successo. Il suo romanzo L’Alchimista vende 11 milioni di copie e viene tradotto in 44 lingue. Altri romanzi di successo sono Il cammino di Santiago, Veronika decide di morire, Il diavolo e la Signorina Prym, Undici minuti, Lo Zahir e molti altri.

L’alchimista

Impara ad ascoltare il tuo cuore: è l’insegnamento che scaturisce da questa favola spirituale e magica. Alle frontiere tra il racconto da mille e una notte e l’apologo sapienziale, “L’alchimista” è la storia di una iniziazione. Ne è protagonista Santiago, un giovane pastorello andaluso il quale intraprende un viaggio avventuroso, insieme reale e simbolico. E sarà proprio durante il viaggio che il giovane, grazie all’incontro con il vecchio alchimista, salirà tutti i gradini della scala sapienziale.

