Libertà, 10 frasi tratte da libri da leggere assolutamente

Ecco le 10 frasi sulla libertà tratte da libri da leggere assolutamente. In questi giorni il tema è tornato di grande attualità. Le costrizioni imposte dalla Pandemia hanno inevitabilmente aperto un dibattito che coinvolge anche l’interpretazione della Costituzione italiana. In questi tragici giorni siamo costretti a vivere restrizioni a cui non siamo stati abituati.

La Treccani la definisce: “la capacità del soggetto di agire (o di non agire) senza costrizioni o impedimenti esterni, e di autodeterminarsi scegliendo autonomamente i fini e i mezzi atti a conseguirli.” La pandemia da Coronavirus purtroppo ha messo in discussione il concetto stesso di libertà. Non possiamo fare ciò che vogliamo. Porre limiti alle nostre abitudini sono la difesa contro il terribile virus.

Facciamo però attenzione che in questo periodo stiamo navigando in un mare che nasconde molti pericoli. Chi guida la nave deve trasmettere la sicurezza e dare certezza di far arrivare tutti in porto sani e salvi.

10 frasi tratte da libri da leggere assolutamente

La libertà è la possibilità di dubitare, la possibilità di sbagliare, la possibilità di cercare, di esperimentare, di dire no a una qualsiasi autorità, letteraria artistica filosofica religiosa sociale, e anche politica.

Ignazio Silone – Uscita di Sicurezza

La vita senza libertà, è come un corpo senza lo spirito.

Khalil Gibran –Il Giardino del Profeta

Nel mondo attuale per libertà s’intende la licenza, mentre la vera libertà consiste in un calmo dominio di se stessi. La licenza conduce soltanto alla schiavitù.

Fëdor Dostoevskij – La soluzione russa del problema in Diario di uno Scrittore

Nessuno è più schiavo di colui che si ritiene libero senza esserlo.

Goethe – Le affinità elettive

L’importante non è ciò che hanno fatto di noi, ma ciò che facciamo noi stessi di ciò che hanno fatto di noi.

Jean-Paul Sartre – Santo Genet, commediante e martire

La libertà non può che essere tutta la libertà; un pezzo di libertà non è la libertà.

Max Stirner – L’unico e la sua proprietà

Se la libertà significa qualcosa, significa il diritto di dire alla gente ciò che non vuole sentire.

George Orwell – Fattoria degli animali

Se per la tua gioia hai bisogno del permesso di altri, sei proprio un povero sciocco.

Hermann Hesse – Il Lupo della Steppa

Meglio dormire libero in un letto scomodo che dormire prigioniero in un letto comodo.

Jack Kerouac – I vagabondi del Dharma

Vivere non è abbastanza…Bisogna avere il sole, la libertà, e un piccolo fiore.

Hans Christian Andersen – Il Farfallone tratto da Fiabe

