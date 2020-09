Le frasi e gli aforismi celebri dedicati al mese di settembre

Arrivederci mare, arrivederci relax. Molti di voi, sono rientrati dalle vacanze e sono ritornati, come si dice, ”alla vita di sempre”: lavoro, casa, traffico…brutto tempo…Insomma, oggi si ricomincia con un timido sole che ci sta accompagnando in questo inizio di mese. Per accompagnarvi in questo rientro, abbiamo selezionato gli aforismi e i proverbi più belli dedicati a Settembre.

.

“I giorni di settembre sono, fino all’ultimo meriggio, ariose e melodiose strofe classiche che all’avvicinarsi della notte diventano troppo buiosamente romantiche.”

(Giovanni Papini)

.

“Settembre caldo e asciutto, fa maturare ogni frutto”

(Proverbio meteorologico)

.

“Chi lavora di settembre, fa bel solco e poco rende.”

(Proverbio toscano)

.

“Era un settembre di quelli in cui l’estate pare non dover mai finire. Le cinque miglia del lungomare di Royal-les-Eaux, dietro il quale si stendevano prati ben tenuti, ravvivati ad intervalli da aiuole tricolori di salvia, alisso e lobelia, erano rallegrate dalle bandiere e, sulla spiaggia più lunga della Francia settentrionale, le tende variopinte scendevano allegramente fino alla riva, in folti, redditizi battaglioni.”

(Ian Fleming – Agente 007 al servizio segreto di Sua Maestà – Incipit)

.

“A luna settembrina seguono sette lune uguali.”

(Proverbio emiliano)

.

“Di settembre e d’agosto, bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto.”

(Proverbio toscano)

.

“L’ondata di caldo avvolgeva Baltimora come un sudario. I sobborghi verdeggianti erano rinfrescati da migliaia di irrigatori, ma gli abitanti più ricchi se ne stavano chiusi in casa con l’aria condizionata al massimo. Sulla North Avenue, prostitute svogliate cercavano l’ombra e sudavano sotto le parrucche, mentre all’angolo della strada i ragazzi vendevano droga che estraevano furtivamente dalle tasche dei calzoncini. Era settembre inoltrato, ma l’autunno sembrava ancora lontano.”

(Ken Follet –Il terzo gemello)

.

“Settembre e ottobre con belle giornate, tempo per fare scampagnate.”

(Proverbio emiliano romagnolo)

.

