“La pace non è un sogno, ma per custodirla bisogna essere capaci di sognare” di Nelson Mandela

In occasione della Domenica della Palme, vi proponiamo un messaggio di pace, pronunciato dal grande Nelson Mandela. Quello di Nelson Mandela, Premio Nobel per la Pace nel 1993, è infatti un invito a perseguire la pace con tenacia e dedizione, senza arrendersi di fronte agli ostacoli che si incontrano lungo il cammino.

La pace non è un sogno, può diventare realtà, ma per custodirla bisogna essere capaci di sognare.

Nelson Mandela, l’eroe della lotta contro il razzismo

Nelson Mandela è stato il primo presidente nero del Sudafrica, eletto dopo la segregazione. Premio Nobel per la Pace nel 1993, Mandela è passato alla storia per aver sconfitto l’apartheid. Mandela è, infatti, l’eroe simbolo della lotta contro il razzismo, entrando nella storia per il suo coraggio, per il suo vissuto e per ciò che ha lasciato in eredità al mondo moderno.

“La pace non è un sogno…”

Perché la pace si realizzi, ci insegna Nelson Mandela, occorre lottare per essa. E, anche quando il buio sembra trionfare sulla luce, non dobbiamo smettere di sognare. Come possiamo, infatti, anelare a un futuro di pace, senza nutrire la speranza che questa possa davvero realizzarsi? Dietro ogni grande passo dell’umanità, c’è un sogno. A insegnarcelo sono stati uomini e donne del passato, che con tenacia e coraggio non ha mai smesso di inseguire il loro sogno di pace. Un sogno che non conosce razza, né religione, a cui hanno dato voce personaggi memorabili del passato, da Madre Teresa di Calcutta, Gandhi, Martin Luther King. Fino alla giovanissima Malala, che scrive: “Io mi dicevo che se vuoi conquistare un obiettivo devi andare avanti, anche se sul tuo cammino ci sono grandissime difficoltà”.

