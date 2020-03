“La mia casa è piccola ma le sue finestre si aprono su un mondo infinito” di Confucio

Per cominciare la giornata di oggi, vi proponiamo una frase di Confucio, un invito a contemplare il mondo che ci circonda dalla prospettiva inedita delle nostre case.

Osservare il mondo dalla propria casa

Le strade sono deserte e un silenzio surreale avvolge in queste ore tutte le città d’Italia. I divieti ci impongono di restare a casa e noi ci ritroviamo qui, confinati in casa, con la sensazione di essere in prigione. Ma forse è proprio qui che ci sbagliamo. Per la prima volta nel corso delle nostre vita frenetiche, abbiamo l’occasione di fermarci e osservare il mondo da una prospettiva inedita: la nostra casa. Per quanto piccola sia – ci dice Confucio -, oltre le sue finestre noi possiamo contemplare le forme e i colori di un mondo infinito. La casa diventa, dunque, lo spazio interiore in cui possiamo raccoglierci, il rifugio alpino da cui possiamo ammirare le montagne intorno a noi. I muri della nostra casa si trasformano, improvvisamente, nella siepe che ostacolava lo sguardo di Giacomo Leopardi quando scrisse l’Infinito. Per dire che, paradossalmente, è nella solitudine delle nostre case, che possiamo davvero cominciare a viaggiare. Per farlo, ci occorre ben poco: un rifugio e una piccola finestra attraverso cui guardare dentro e fuori di noi.

Chi era Confucio

Vissuto in Cina, a cavallo fra il V e il VI secolo a.C., Confucio è stato uno fra i più grandi pensatori cinesi. Egli trascorse gran parte della vita in cerca di un sovrano cui insegnare i principi morali indispensabili per unificare la Cina. I discepoli continuarono a diffondere il suo insegnamento, anche dopo la sua morte. Ma il confucianesimo riuscì ad affermarsi come dottrina solo nel X secolo d.C., quando divenne un punto di riferimento essenziale per la cultura e la società cinesi. Ancora oggi, i valori affermati da Confucio godono di grande considerazione, influenzando la cultura e lo stile di vita dei paesi asiatici in cui si diffuse, a partire dalla Cina per arrivare in Corea, Giappone e Vietnam.

