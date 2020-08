“Io vivo per dominare la vita non per esserne schiavo” da L’attimo fuggente

Le sue interpretazioni sono passate alla storia e lui è stato tanto grande da meritarsi l’appellativo di “genio” da parte di Barack Obama. Robin Williams riusciva a vestire i panni dei suoi personaggi come hanno saputo fare in pochi a Hollywood. L’attore fu trovato morto l’11 agosto del 2014 nella camera da letto della sua casa di Tiburon. In occasione dell’anniversario della sua scomparsa, vogliamo ricordare il suo grande talento e la sua incredibile capacità di emozionare chiunque abbia guardato un suo film. Ecco una delle frasi più celebri da lui pronunciata nel film L’attimo fuggente.

Io vivo per dominare la vita non per esserne schiavo.

L’attimo fuggente

Diretto da Peter Weir nel 1989, L’attimo fuggente ha come protagonista il grandissimo Robin Williams, di cui oggi si ricorda la scomparsa avvenuta l’11 agosto 2004. L’American Film Institute ha inserito la celeberrima pellicola al 52º posto nella 100 Cheers. Ma di cosa parla? Siamo nello Stato del Vermont negli Stati Uniti. E’ il 1959 e nel college maschile Welton, molto tradizionale, viene trasferito il professore John Keating, un insegnante di lettere simpatico e anticonformista. Fin dal primo contatto con i giovani allievi, traspare non solo il suo diverso modo d’insegnamento. Ma anche il suo approccio che esorta i ragazzi ad affrontare lo studio e la vita seguendo le proprie idee e non quelle dei nonni. Uno degli studenti, entrato in conflitto con i suoi genitori, si suiciderà. La responsabilità viene rifilata al professore. Lui sarà cacciato, ma i suoi allievi non lo dimenticheranno.

