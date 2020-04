“Insegnami l’arte dei piccoli passi…” di Antoine de Saint-Exupéry

“Il Piccolo Principe” è uno dei libri più amati di sempre. Oggi, in occasione dell’anniversario della prima pubblicazione, avvenuta il 6 aprile 1943, vi proponiamo una frase, tratta da una preghiera di Antoine de Saint-Exupéry. Altrimenti conosciuta con il titolo “Insegnami l’arte dei piccoli passi”.

La preghiera di Antoine de Saint-Exupéry

Tutti abbiamo vissuto momenti difficili, momenti in cui tutto sembrava andare storto. Tutto era grigio, persino il sole. E anche se il nostro corpo pareva non avere la forza di reagire, alla fine ci siamo rialzati, pronti a ricominciare a piccoli passi. Quando Antoine de Saint-Exupéry, l’autore del “Piccolo Principe“, ha vissuto attimi del genere ha deciso di scrivere una preghiera, nella quale chiedeva a Dio di ricevere il dono della semplicità nel prendere le piccole scelte di ogni giorno.

“Insegnami l’arte dei piccoli passi”

Non ti chiedo né miracoli né visioni

ma solo la forza necessaria per questo giorno!

Rendimi attento e inventivo per scegliere

al momento giusto

le conoscenze ed esperienze

che mi toccano particolarmente.

Rendi più consapevoli le mie scelte

nell’uso del mio tempo.

Donami di capire ciò che è essenziale

e ciò che è soltanto secondario.

Io ti chiedo la forza, l’autocontrollo e la misura:

che non mi lasci, semplicemente,

portare dalla vita

ma organizzi con sapienza

lo svolgimento della giornata.

Aiutami a far fronte,

il meglio possibile,

all’immediato

e a riconoscere l’ora presente

come la più importante.

Dammi di riconoscere

con lucidità

che le difficoltà e i fallimenti

che accompagnano la vita

sono occasione di crescita e maturazione.

Fa’ di me un uomo capace di raggiungere

coloro che hanno perso la speranza.

E dammi non quello che io desidero

ma solo ciò di cui ho davvero bisogno.

Signore, insegnami l’arte dei piccoli passi.

