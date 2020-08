Henri Cartier-Bresson, le frasi e gli aforismi celebri

Gli aforismi più famosi di Henri Cartier-Bresson, il celebre fotografo francese. La realtà diventa arte nelle sue foto e oggi si celebra l’anniversario della nascita del pioniere del foto-giornalismo, detto “occhio del secolo”. Come sosteneva lo stesso artista “Uno ha un talento o non ce l’ha. Se hai un talento, ne sei responsabile. Ci puoi lavorare sopra“.

Per versatilità e discrezione Henri Cartier-Bresson preferiva utilizzare le macchine Leica, che gli consentivano di scattare come amava: velocemente e senza dare nell’occhio, cogliendo il soggetto in tutta la sua naturale mobilità.

Le frasi di Henri Cartier-Bresson

Con queste frasi Bresson testimonia la sua passione e la sua genialità per il mestiere che ha portato avanti per una vita: la fotografia.

Le fotografie possono raggiungere l’eternità attraverso il momento.

La curiosità è essenziale alla fotografia, ma la sua spaventosa controparte è l’indiscrezione, che è una mancanza di pudore.

Fotografare è riconoscere nello stesso istante e in una frazione di secondo un evento e il rigoroso assetto delle forme percepite con lo sguardo che esprimono e significano tale evento. È porre sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi e il cuore. È un modo di vivere.

Si muore tutte le sere, si rinasce tutte le mattine: è così. E tra le due cose c’è il mondo dei sogni.

Non è la mera fotografia che mi interessa. Quel che voglio è catturare quel minuto, parte della realtà.

La fotografia è il riconoscimento simultaneo, in una frazione di secondo, del significato di un evento.

Fotografare è trattenere il respiro quando le nostre facoltà convergono per captare la realtà fugace; a questo punto l’immagine catturata diviene una grande gioia fisica e intellettuale.

© Riproduzione Riservata