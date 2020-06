Oggi, 5 giugno, è la Giornata dell’Ambiente. Questa giornata è dedicata al tema del drammatico declino della biodiversità del pianeta. Circa un milione di specie viventi (su un totale stimato di circa 8,7 milioni) sono minacciate di estinzione. L’attuale ritmo di estinzione delle specie fa ritenere gli scienziati che siamo di fronte alla sesta grande estinzione massa. Molti ecosistemi sono stati distrutti, degradati, frammentati e solo una piccola percentuale è rimasta intatta. Per l’occasione, abbiamo raccolto alcune delle frasi più belle dedicate all’ambiente.

Le frasi dedicate all’ambiente

La Terra offre abbastanza per soddisfare i bisogni degli uomini, ma non la loro avidità. (Mahatma Gandhi)

A che serve possedere una casa se non hai un pianeta decente dove metterla? (Henry David Thoreau)

Un Paese che distrugge il suo suolo distrugge se stesso. Le foreste sono i polmoni della nostra terra, purificano l’aria e danno nuova forza alla nostra gente. (Franklin Roosevelt)

Se l’umanità vuole sopravvivere, avremo bisogno di un vero e proprio nuovo modo di pensare. (Albert Einstein)

La Terra non continuerà a offrire il suo raccolto, se non con un’accurata amministrazione. Non possiamo dire che amiamo la terra e poi sabotare le future generazioni. (Papa Giovanni Paolo II)

Una delle prime condizioni di felicità è che il legame tra l’uomo e la natura non si rompa. (Lev Tolstoj)

Non ereditiamo la Terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli. (Proverbio nativo americano)

L’acqua e l’aria, i due fluidi essenziali da cui dipende tutta la vita, sono diventati i bidoni della spazzatura del mondo. (Jacques Yves Cousteau)

La Terra è un bel posto e vale la pena lottare per lei. (Ernest Hemingway)

La questione primaria della nostra epoca è la vulnerabilità del nostro pianeta. (John Fitzgerald Kennedy)

Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi e impegnati possa cambiare il mondo. In effetti, è l’unica cosa che è sempre accaduta. (Margaret Mead)

Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare (Andy Warhol)

