Frasi, aforismi e citazioni sugli abbracci

Gli abbracci rappresentano una dimostrazione d’affetto consistente nell’accogliere o nell’attrarre l’altra persona fra le proprie braccia. Si tratta di un gesto che spesso in passato abbiamo dato per scontato. Oggi, con distanze sociali obbligatorie e impossibilità di contatti fisici per via della pandemia, si sente forte il bisogno di gesti come l’abbracciare una persona cara. Per non perdere il significato di un gesto così bello e significativo, ecco una serie di frasi e citazioni legate agli abbracci, sperando presto di poter tornare ad abbracciare chi ci vuole bene.

Frasi, citazioni e aforismi sugli abbracci

Nessuno è troppo grande per un abbraccio. Tutti vogliono un abbraccio. Tutti hanno bisogno di un abbraccio.

(Leo Buscaglia)

Il mondo non è comprensibile, ma è abbracciabile.

(Martin Buber)

Nell’abbraccio – ciò che è stato spigolo, linea interrotta, groviglio – diventa di nuovo, come per miracolo, cerchio perfetto.

(Fabrizio Caramagna)

Un abbraccio vuol dire “Tu non sei una minaccia. Non ho paura di starti così vicino. Posso rilassarmi, sentirmi a casa. Sono protetto, e qualcuno mi comprende”. La tradizione dice che quando abbracciamo qualcuno in modo sincero, guadagniamo un giorno di vita.

(Paulo Coelho)

C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai più l’età.

Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

(Alda Merini)

Ho imparato che ogni giorno dovresti spingerti a toccare qualcuno. La gente ama una carezza affettuosa, o anche solo una pacca amichevole sulla schiena.

(Maya Angelou)

Mi piacciono quelle persone che ti offrono un abbraccio come se fosse un mezzo di trasporto e al tempo stesso una casa.

(Fabrizio Caramagna)

Forse la scienza non è ancora in grado di provarlo, ma gli abbracci allungano la vita. Ne sono certo.

(Alessandro D’Avenia)

Voglio proporle un abbraccio, uno forte, duraturo, fino a che tutto ci faccia male. Alla fine sarà meglio che mi dolga il corpo per volerla, e non che mi faccia male l’anima per la sua mancanza.

(Julio Cortázar)

Nell’abbraccio tutto rimane sospeso: il tempo, la legge, la proibizione: niente si esaurisce, niente si desidera: tutti i desideri sono aboliti perché sembrano essere definitivamente appagati.

(Roland Barthes)

In una carezza, in un abbraccio, in una stretta di mano a volte c’è più sensualità che nel vero e proprio atto d’amore.

(Dacia Maraini)

L’abbraccio è il linguaggio più alto dell’anima e del corpo.

(Jacques de Bourbon)

Ogni uomo senza saperlo, cerca nella donna soprattutto il ricordo del tempo in cui lo abbracciava sua madre.

(Marguerite Yourcenar)

