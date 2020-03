Per cominciare la giornata di oggi, vi proponiamo una bellissima frase di Lucio Dalla, tratta dalla canzone “Rispondimi”, in ricordo del grande autore bolognese, nato il 4 marzo del 1943.

Lucio Dalla, un poeta in musica

Considerato uno dei più importanti e innovativi cantautori italiani, Lucio Dalla ha saputo toccare il cuore di giovani, adulti e bambini, con i suoi pezzi senza tempo. Con ironia e curiosità ha raccontato il mondo che lo circondava, imprimendo un segno indelebile nella storia della musica italiana. Musicista, ma anche paroliere e poeta, Lucio Dalla ci ha consegnato immagini straordinarie, veicolate in parole e musica dalla sua voce inconfondibile. Fra le sue canzoni più famose, ricordiamo 4/3/1943, Piazza Grande, Com’è profondo il mare, L’anno che verrà, la splendida Caruso, Attenti al lupo. Ma anche Rispondimi, da cui è tratta la frase di Lucio Dalla che vi proponiamo oggi.

“Rispondimi”, un amore che finisce

La frase di Lucio Dalla “Un amore è un amore anche se non ha domani” racconta la fine di una relazione e la difficoltà nell’accettare quel silenzio improvviso da parte di chi abbiamo tanto amato. Quel vuoto che si crea dentro e fuori di noi, impossibile da riempire. E di fronte al quale, non abbiamo altra scelta, se non quella di riconoscere quanto di vero e intenso abbiamo vissuto. Le persone che abbiamo amato rimangono nel nostro cuore, perché, come recita una frase di Lucio Dalla, “Un amore è un amore anche se non ha domani”. Una preghiera rivolta a chi abbiamo amato, ma anche un sussurro che ci consola nel silenzio. Niente e nessuno potrà, infatti, cancellare l’amore che abbiamo dato e ricevuto e Lucio Dalla ce lo canta come nessun altro saprebbe fare.

